Weininstitut Württemberg Programme zu edlen Tropfen zu einem Event machen

Die Ausbildung umfasst die Themen Weinbau, Kellerwirtschaft, Sensorik, Weinbaulandschaften und Ökologie bis hin zu Didaktik und Kommunikation. Neben Seminaren stehen Workshops, Exkursionen und praktische Übungen auf dem Programm. Der Lehrgang wird von Dozenten der Weinbauschule Weinsberg, des Deutschen Weininstituts und den Hochschulen Heilbronn und Würzburg geleitet. Außerdem referieren erfahrene Praktiker aus weinwirtschaftlichen Betrieben und Weinbauberater sowie Mitarbeiter von hiesigen Tourismusverbänden.

Der berufsbegleitende Lehrgang findet an circa 25 Ausbildungstagen statt. Der Unterricht wird an einzelnen Wochentagen halb- und ganztägig und in Blöcken durchgeführt. Den genauen Lehrplan mit allen Ausbildungstagen und -zeiten erhalten die Teilnehmer nach Anmeldung circa drei Wochen vor Lehrgangsbeginn.

Die Ausbildung schließt mit der Entwicklung einer Weinerlebnisführung im Rahmen einer Hausarbeit sowie einer mündlichen und schriftlichen Prüfung. Zur Abschlussprüfung ist zugelassen, wer zu mindestens 80 Prozent an den Seminaren im Rahmen der Ausbildung teilgenommen hat. Die erfolgreichen Teilnehmer erhalten eine Urkunde vom Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg und der Weininstitut Württemberg GmbH. Die Lehrgangsgebühr beträgt 1100 Euro. Sie erhalten nach Bestätigung Ihrer Anmeldung eine Rechnung.

Anmeldeunterlagen können auf www.lvwo-bw.de heruntergeladen oder angefordert werden bei: Weininstitut Württemberg GmbH, Raiffeisenstraße 6, 71696 Möglingen, Svenja Braun, Telefon: 0 71 41 / 24 46 13, E-Mail: braun@wwg.de. Anmeldeschluss ist Samstag, 15. Juli. Für Fragen zur Ausbildung steht Ihnen zur Verfügung: Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg, Marianne Steinschulte, Telefon: 0 71 34 / 50 41 00, Mail: marianne.steinschulte@lvwo.bwl.de.