Oberstenfeld Kultur und Wandern war das Motto der Oberstenfelder Wandersänger im Monat März und Ludwigsburg unser Ziel. Von der S-Bahnstation Favoritepark wanderten wir durch den Park vorbei am Schloss Favorite zum Schloss Ludwigsburg, wo wir die Hundertwasser-Ausstellung „Schönheit ist ein Allheilmittel“ besuchten, die uns alle sehr beeindruckt hat. Da Kultur hungrig macht, ging es anschließend zum Mittagessen in die Brauerei Rossknecht. Der Kaffee, der auch unbedingt sein muss, wurde beim Lutz am Marktplatz eingenommen. Weil das Wetter besser als vorhergesagt war, haben wir uns entschlossen, auch durch den Park zurückzulaufen, und jetzt zeigten sich auch die tierischen Bewohner. Bahn und Bus brachten uns gut nach Oberstenfeld zurück. Alle waren sich einig, wieder einen schönen Tag miteinander erlebt zu haben.