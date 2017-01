Wanderfreunde Höpfigheim Viele würden keine Bockwurst essen, wenn es keinen Senf gäbe

Nach einem kurzen Fußmarsch war man auch schon in der Senfmanufaktur, wo Frau Schärtel schon auf die Wandergruppe wartete. Im historischen Gewölbekeller haben die Wanderfreunde alles Wissenswerte über den Senf erfahren. Viele Menschen würden niemals eine Bockwurst essen, wenn es den Senf nicht gäbe.

Das ist kein Wunder, denn das scharfe Gewürz sorgt für einen leckeren Geschmack und macht fettreiche Speisen besser verträglich. Senf ist ein uraltes Heilmittel, das noch heute in Form von Wickeln oder Bädern Leiden wie Arthrose, Migräne oder Bronchitis lindern kann. Außerdem schützt Senf laut neuesten Studien vor Krankheiten wie Krebs.

In China wurde der Senf aufgrund seiner Schärfe schon vor 3000 Jahren sehr geschätzt. Etwa im vierten Jahrhundert vor Christus gelangte der Senf nach Griechenland, wo er bald gegen alle möglichen Leiden eingesetzt wurde. So galt der Senf als Wunderwaffe im Kampf gegen Keime, Entzündungen, Schmerzen und Verdauungsbeschwerden. Mit den alten Römern gelangte der Senf dann über die Alpen, wo er die Herzen der Menschen im Sturm eroberte. Dies ist mitunter darauf zurückzuführen, dass es in Mittel- und Nordeuropa damals kaum scharfe Gewürze gab und der Senf auch für die die ärmere Bevölkerung erschwinglich war.

Nach dem Vortrag konnten die Wanderfreunde die verschiedenen Senfsorten, Essigarten und Soßen probieren, danach bestand noch die Möglichkeit, sich mit den Köstlichkeiten einzudecken.

Danach ging es mit der S-Bahn nach Winterbach, dort warteten schon das köstliche Essen und die Weine auf dem Remstal im „ Schmiegs Besen“ auf die Wanderfreunde. Nach vielen lebhaften Diskussionen über Senf und Wein trat man dann die Heimreise an, wo die Gruppe gegen 17 Uhr wieder in Höpfigheim, nach einen erlebnisreichen Tag, eintraf.