Marbach/Berlin - Aus dem Wahlkreis Neckar-Zaber haben 48 Bürger an einer politischen Informationsfahrt des Bundespresseamtes teilgenommen. Auf Einladung des CDU-Bundestagsabgeordneten Eberhard Gienger standen vier abwechslungsreiche Tage in Berlin auf dem Programm. Das Hotel lag in unmittelbarer Nähe des Checkpoints Charlie, sodass bereits am ersten Abend die Umgebung begutachtet wurde.