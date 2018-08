Murr/Fußball Von Dreier- bis Fünferkette ist alles möglich

Beim A-Ligisten SGV Murr steht der Start die neue Saison im Zeichen einer Rückkehr. Denn der SGV ist der Heimatverein des neuen Trainers Marc Reinhardt. Und für ihn ist die neue Aufgabe bisher „nur positiv verlaufen. Die Jungs ziehen klasse mit, das Umfeld passt, die Ergebnisse stimmen.“ Die Philosophien von Trainer und Verein passen schließlich auch wie die berühmte Faust aufs Auge. Denn während Reinhardt bekannt dafür ist, gerne mit jungen Spielern zu arbeiten und sie zu entwickeln, setzt der Verein vor allem auf Eigengewächse. Wer von außen zum SGV Murr kommt, der tut dies, weil er dort spielen will. So sind Co-Spielertrainer Benedict Claus, der nach einer schweren Knieverletzung in der Vorbereitung allerdings lange ausfallen wird, und sein Zwillingsbruder David dem Trainer aus Benningen gefolgt. „Und Erdal Savun wohnt jetzt in Murr“, erklärt Marc Reinhardt.