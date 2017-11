Hanoi - Tropensturm "Damrey" hat in Vietnam schwere Verwüstungen angerichtet. Mindestens 27 Menschen kamen nach Angaben der Behörden in der Mitte und im Süden des Landes ums Leben. 22 weitere Personen würden noch vermisst. US-Meteorologen zufolge handelt es sich bei "Damrey" um den stärksten Taifun in Vietnam seit 2011. Der Sturm riss etwa 620 Gebäude um und beschädigte mehr als 40 000 weitere. Den Behörden zufolge mussten Zehntausende Menschen ihre Häuser verlassen und sich in Sicherheit bringen. Für die kommenden Tage werden weitere starke Regenfälle und Überschwemmungen erwartet.