Steinheim-Kleinbottwar - In Ochsenhausen hat kürzlich das zehnte große Bahnhofs-fest stattgefunden. Wir nahmen dieses Ereignis zum Anlass, „unsere Lok“ zu besuchen. Viele Besucher von nah und fern kamen, um mit verschiedenen Dampfzügen zwischen Warthausen und Ochsenhausen auf der Öchsle Museums-Schmalspurbahn zu fahren. Wir starteten kurz nach 9 Uhr fast pünktlich bei bestem Wetter in Warthausen und fuhren mit der Höchstgeschwindigkeit von 25 Stundenkilometern in einem sehr schön restaurierten offenen Cabrio-Wagen gemütlich nach Ochsenhausen. Solche offenen Wagen fuhren übrigens früher auch durchs Bottwartal. Also haben wir uns den richtigen Wagen für die Fahrt herausgesucht.

Die Fahrt bei vollem Dampf nach Ochsenhausen dauerte knapp über eine Stunde und war nicht nur beeindruckend, weil das Wetter mitgespielt hat, sondern man konnte wirklich gemächlich dampfend die tolle Landschaft Oberschwabens auf historische Art und Weise genießen. Am Bahnhof in Ochsenhausen angekommen, gab es viel zu sehen. Unser Blick galt natürlich der Steinheimer Lok 99651. Sie war gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwesterlok 99716 für die Besucher zur Ansicht ausgestellt. Wir konnten uns davon überzeugen, dass es der Lok gut geht, denn sie hat wieder die passenden Loklaternen und richtige Lokschilder erhalten. Auch einige Arbeiten wurden bereits durchgeführt: Alle Lager wurden geschmiert und die festgerosteten Bremsen gelöst. Einige Bauteile wurden auch schon neu lackiert. Jedoch wehrt sich die Lok bislang noch gegen das Rollen. Aber die fleißigen Museumsmitarbeiter bekommen auch das noch hin. Schließlich ist die Lok in Steinheim über 40 Jahre ungeschützt gestanden und das ging nicht spurlos an ihr vorüber. Demnächst wird die Lok dann in dem Lokschuppen aus dem Jahr 1899 untergebracht, wo sie vor Witterungseinflüssen geschützt stehen darf. Die Vereinsmitglieder werden noch weitere Arbeiten an der Lok vornehmen.

Übrigens: Eine Wiederinbetriebnahme der Dampflok 99651 wird sehr hohe Kosten verursachen. Man rechnet inzwischen mit einer Summe in Höhe von etwa einer Million Euro. Vielleicht schafft es ja der Verein eines Tages, die Lok wieder in Betrieb zu nehmen. Das wäre doch eine tolle Sache! Auf alle Fälle war es die richtige Entscheidung, die Lok in die guten Hände des Öchslebahn-Vereins zu geben.

Auf dem Bahnhofsgelände war reger Festbetrieb. Das kleine Museum der Waschfrauen stellte Waschen nach Omas Art vor. In traditionellen Kleidern wuschen die Waschfrauen Kleidungsstücke und zeigten uralte „Waschmaschinen“. Man kam aus dem Staunen nicht heraus. Des Weiteren gab es für Kinder eine Kindereisenbahn zum Mitfahren und eine Hüpfburg. Auf dem Parkplatz fand eine Ausstellung von historischen Fahrzeugen statt.

Da freuten sich Groß und Klein: Man konnte auf dem Führerstand einer echten Diesellok mitfahren und es wurden auch Draisinenfahrten angeboten. Herr Albinger vom Museumsverein hatte jede Stunde zu einer Führung eingeladen und dabei viel Wissenswertes über den Verein und die Bahn berichtet. Ein besonderer Höhepunkt war die Lokparade vor dem Lokschuppen um die Mittagszeit. Diese Lokparade fand statt mit den aktuell in Betrieb befindlichen Dampfloks 99633 und 99788 sowie den außer Betrieb befindlichen Dampfloks 99716 und unserer „Steinheimer“ Lok 99651. Es war ein toller Anblick, diese vier Dampfloks nebeneinander stehen zu sehen. Ein Besuch beim „Öchsle“ lohnt sich. Besuchen Sie doch auch mal die Steinheimer Lok!