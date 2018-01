Verein für Gentechnikfreie Landkreise „Der Natur eine Chance zur Gesundung geben“

Der erste Redner, der sich selbst als „Bienenbegleiter“ vorstellte, wies auf die Auswirkungen bei Insekten hin, deren starker Populationsrückgang mit dem mangelnden Nahrungsangebot einhergeht, verursacht durch den Einsatz glyphosathaltiger Spitzmittel in Hausgärten und konventioneller Landwirtschaft. In weiteren Vorträgen wurde deutlich, dass sich immer häufiger Rückstände von Glyphosat in unseren Nahrungsmitteln nachweisen lassen, die unsere körpereigenen Abwehrmechanismen stark schwächen. Die Haltung von Tieren in riesigen Ställen, in denen keine ausreichende Bewegungsmöglichkeit vorhanden ist, stellt dem Menschen ein schlechtes Zeugnis im Umgang mit der Kreatur aus.

Verbunden mit den sachlich dargestellten Ausführungen, wurden auch entsprechende Lösungen aufgezeigt. So sollte es uns ein großes Anliegen sein, dass unsere Natur und wir mit ihr, eine Chance zur Gesundung erhalten. Tragen wir den Gedanken an eine giftfreie Umgebung in unsere Gemeinden. Am Beispiel der Südtiroler Gemeinde Mals wurde aufgezeigt wie dies geschehen kann. Lassen wir uns nicht von den Großen der Chemiebranche vorschreiben, was auf unsere Teller als sogenannte Nahrungsmittel kommen soll. Zeigen wir unseren Volksvertretern, dass wir mit den Einflüsterungen der Lobbyisten nicht einverstanden sind und dass unsere Gesundheit und die unserer Kinder und Enkel an allererster Stelle zu stehen hat.

Infos zum Thema Pestizideinsatz, gentechnisch veränderten Pflanzen und Einsatz von Glyphosat auf www.gentechnikfrei21.de.