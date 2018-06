Steinheim Schuss in Kopf: Polizist wird nicht angeklagt

Klar ist daher lediglich, dass an jenem Freitagabend ein 45 Jahre alter Pizzabote mit seiner Lieferung von Marbach nach Steinheim gefahren war. Nahe der Murrbrücke soll der 53-Jährige, der auf einem Motorroller hinter dem Lieferanten fuhr, gedrängelt haben. Als beide an der Kreuzung der Badtor- mit der Brückenstraße anhielten, stieg der Steinheimer von seinem Roller, feuerte zweimal mit einer scharfen Neun-Millimeter-Pistole auf den Pizzaboten und verletzte ihn an der Hand.

Warum er das tat, ist auch mehr als ein halbes Jahr später völlig unklar. Die Ermittler haben die vage Vermutung, dass der Pizzabote nach Meinung des mutmaßlichen Schützen zu langsam gefahren war. Ausreichende Indizien für diese Theorie gibt es aber nicht. Das Opfer könne sich die Attacke nicht erklären, sagt die Staatsanwaltschaft – zumal es nach Zeugenaussagen keinen verbalen Streit vor den beiden Schüssen gegeben hat.

Nach den Schüssen suchte die Polizei im September rund fünf Stunden mit einem Großaufgebot nach dem 53-Jährigen. Gegen 23 Uhr trafen ihn dann Kripo-Beamte aus Ludwigsburg vor seinem Wohnhaus an und wollten ihn festnehmen. Dabei fiel der folgenschwere Schuss aus der Dienstwaffe.

Motiv des mutmaßlichen Schützen ist völlig unklar

Bei der Rekonstruktion der dramatischen Festnahme stützen sich die Heilbronner Ermittler auf Zeugenaussagen von anderen Polizeibeamten, auf Aussagen des beschuldigten Polizisten und auf ein gerichtsmedizinisches Gutachten, in dem der Schusskanal untersucht wurde. All dies habe zu dem entlastenden Ergebnis geführt, erklärt Bettina Jörg. Untersucht wurde dieser Vorfall nicht im Ludwigsburger Präsidium, sondern von der Heilbronner Kriminalpolizei, um eine größere Unabhängigkeit zu sichern.

Dass trotz der räumlichen Distanz der Behörden nach wie vor Polizisten gegen Polizisten ermitteln, stößt auf Kritik. Die Stiftung Victim.Veto, die laut eigener Beschreibung für die Opfer von Polizeigewalt kämpft, fordert seit Jahren eine unabhängige Einrichtung, die getrennt von den bestehenden Polizeidienststellen in solchen Fällen ermittelt. Nur damit könne eine größtmögliche Unabhängigkeit gesichert werden. Ähnlich sieht das Tobias Singelnstein, der einen Lehrstuhl für Kriminologie an der Ruhr-Universität in Bochum hat. In einem Aufsatz aus dem Jahr 2013 schlägt er „die Einrichtung gänzlich von der Polizei unabhängiger Instanzen, die einschlägige Vorwürfe aufarbeiten und dies für die Öffentlichkeit transparent machen“, vor.

Statistisch sind solche Fälle wie der Steinheimer selten: 2016 wurde 128-mal gegen Polizisten in Baden-Württemberg ermittelt, 45 Verfahren davon wurden eingestellt, zwei Beamte wurden aus dem Dienst entfernt. Zum Vergleich: rund 24 000 Polizisten arbeiten im Land.