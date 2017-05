Fátima - In Fátima in Portugal gedenkt Papst Franziskus heute der Marien-Erscheinung vor 100 Jahren. Er wird außerdem zwei Hirtenkinder heilig sprechen. Insgesamt drei Hirtenkindern soll die Gottesmutter am 13. Mai 1917 in Fátima erstmals erschienen sein. Nach katholischem Glauben erschien Maria den Kindern dann noch weitere fünf Mal. Hunderttausende Menschen hatten Franziskus gestern begeistert begrüßt. Heute wird er mit Gläubigen eine Messe feiern, vorher trifft er Ministerpräsident António Costa.