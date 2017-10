Istanbul - Der Streit über die gegenseitige Visa-Blockade zwischen den USA und der Türkei eskaliert: Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan griff den scheidenden US-Botschafter in Ankara, John Bass, ungewöhnlich scharf an. "Wir erkennen ihn nicht als den Vertreter der Vereinigten Staaten von Amerika in der Türkei an", sagte Erdogan. Er warf dem US-Generalkonsulat in Istanbul vor, "Agenten" beschäftigt zu haben. Auslöser der Visa-Krise war die Verhaftung eines türkischen Mitarbeiters des US-Generalkonsulats in Istanbul vergangene Woche.