Hattiesburg - Ein Tornado hat in der Stadt Hattiesburg im US-Staat Mississippi mindestens vier Menschen getötet und schwere Verwüstungen angerichtet. Das bestätigte die Stadtverwaltung und verbreitete via Twitter Bilder von zerstörten Häusern und umgestürzten Fahrzeugen. Demnach suchte der Sturm die Gemeinde am frühen Morgen heim und überraschte offenbar viele Menschen im Schlaf. Wie es weiter hieß, gingen Feuerwehrleute nach Tagesanbruch noch von Gebäude zu Gebäude, um mögliche weitere Opfer bergen zu können.