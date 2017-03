Seoul - Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel nehmen wieder zu. Einen Tag nach den jüngsten Raketentests durch Nordkorea haben die USA mit der umstrittenen Stationierung eines neuen Raketenabwehrsystems in Südkorea begonnen. Die ersten Elemente des Systems seien in Südkorea eingetroffen, teilte das Kommando der US-Streitkräfte im Pazifik mit. Die geplante Stationierung in diesem Jahr wird außer von Nordkorea auch von China und Russland kritisiert, die ihre Sicherheit bedroht fühlen.