München (dpa) – Zum Abschluss seines ersten Deutschland-Besuchs ist US-Vizepräsident Mike Pence zu einem Besuch in der KZ-Gedenkstätte in Dachau eingetroffen. Begleitet wurde er unter anderem von seiner Frau Karen und seiner Tochter Charlotte. Nach einer Führung über das Gelände wollten sie dort abschließend einen evangelischen Gottesdienst besuchen. Der Besuch in Dachau war als privater Termin angekündigt worden.