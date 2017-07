Washington - In der zähen Debatte über eine Neufassung der Krankenversicherung in den USA haben die Republikaner im Senat einen abgespeckten Entwurf vorgelegt. Damit läuft alles auf eine Entscheidung an diesem Freitag zu. Mit aller Macht versucht die Führung der Republikaner, eine Mehrheit für den Kompromissvorschlag zu finden. Das Ergebnis ist aber offen. US-Präsident Donald Trump spornte die Konservativen via Twitter an. "Los, republikanische Senatoren, los! Kommt ans Ziel, nachdem ihr sieben Jahre lang gewartet habt. Gebt Amerika eine großartige Gesundheitsversorgung!"