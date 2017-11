New York - Nach dem Attentat in New York hat US-Präsident Donald Trump seine Regierung nach eigenen Angaben angewiesen, die Sicherheitsüberprüfungen zu verschärfen. "Ich habe das Heimatschutzministerium gerade damit beauftragt, unser schon jetzt extremes Programm an Sicherheitsüberprüfungen zu intensivieren", schrieb Trump im Kurznachrichtendienst Twitter. "Es ist in Ordnung, politisch korrekt zu sein, aber nicht dafür!", fügte er hinzu. Details nannte der Präsident nicht.