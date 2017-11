Sutherland Springs - Die US-Luftwaffe ist nach dem Massaker in Texas unter Druck geraten. Wichtige Informationen wie das Vorstrafenregister des Täters seien ersten Daten zufolge nicht an das FBI geleitet worden, heißt es vom FBI. Demnach fanden sich in Datenbanken der Sicherheitsbehörden keine Hinweise darauf, dass Devin Patrick Kelley wegen seiner Vorstrafe gar keine Waffen hätte kaufen dürfen. Kelly hatte mehrere Jahre bei der Luftwaffe gedient. Das Militär leitete eine Untersuchung ein. Der 26-Jährige hatte am Sonntag in einer Kirche in Sutherland Springs 26 Menschen erschossen.