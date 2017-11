Los Angeles - Weinstein, Spacey - und jetzt der US-Comedian Louis C.K.. Der Skandal um Vorwürfe wegen sexueller Belästigung und Missbrauch in Hollywood zieht immer größere Kreise. Die Staatsanwaltschaft in Los Angeles will zur Aufklärung der möglichen Fälle nun ein Sonderermittlerteam einsetzen. Die Einheit werde als Konsequenz der vielen Belästigungsvorwürfe in der US-Filmbranche gegründet, teilte Bezirksstaatsanwältin Jackie Lacey mit. Ziel sei eine vollständige juristische und faktische Aufarbeitung.