Moskau - Russland und die USA verhandeln nach Angaben aus Moskau über ein mögliches Treffen der Präsidenten Wladimir Putin und Donald Trump am Rande des Apec-Gipfels in Vietnam. Eine solche Begegnung sei nicht ausgeschlossen, sagte ein Kremlsprecher. "Die Bedeutung eines jeden Treffens der Präsidenten Russlands und der USA für alle internationalen Angelegenheiten kann man kaum überschätzen", sagte er der Agentur Interfax zufolge. Putin und Trump werden beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft am 11. und 12. November in Vietnam erwartet.