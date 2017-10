Los Angeles - Die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten hat in vielen amerikanischen Familien für Streit gesorgt - auch bei US-Sängerin Pink. Ihr Vater, ein Vietnam-Veteran, habe Trump gewählt, sagte die Popmusikerin der "New York Times". ""Also hasst du mich?" - das war das Letzte, was ich ihm dazu gesagt habe. "Du respektierst mich nicht als Frau. Dir wäre es egal, wenn jemand im Shoppingcenter auf mein Töchterchen Willow zugeht und sie unsittlich berührt"." Die 38-Jährige hatte schon 2006 im Song "Dear Mr. President" den damaligen US-Präsidenten George W. Bush für seine Politik kritisiert.