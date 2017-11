Dallas (dpa) – Die Dallas Mavericks um Basketball-Star Dirk Nowitzki haben in der nordamerikanischen NBA den zweiten Sieg in Folge gefeiert. Die Texaner setzten sich vor heimischer Kulisse mit 97:81 gegen die Oklahoma City Thunder durch. Der 39-jährige Würzburger erzielte 19 Punkte im Spiel und führte damit sein Team an. Zusätzlich holte er fünf Rebounds und verteilte vier Assists. Landsmann Maxi Kleber steuerte sieben Zähler und fünf Rebounds zum Sieg bei. Für Dallas war es der fünfte Erfolg der laufenden Spielzeit.