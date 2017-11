New York - Nach dem Terrorangriff von New York will die Stadtverwaltung den betroffenen Fußgänger- und Fahrradweg mit Hunderten Betonabsperrungen sichern. Das Aufstellen der Barrieren habe bereits begonnen, berichtet die "New York Times". Die Sperren sollen an 57 Kreuzungen des Wegs an der Westseite Manhattans aufgestellt werden. Dort hatte ein 29 Jahre alter Mann am Dienstag mit einem Pick-up-Truck acht Menschen überfahren und getötet sowie weitere elf Menschen verletzt.