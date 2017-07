New York - Nach fast 40 Jahren bei der "New York Times" geht die bei Lesern beliebte und bei Autoren gefürchtete Literaturkritikerin Michiko Kakutani in den Ruhestand. Sie wolle sich in Zukunft auf "längere Stücke über Politik und Kultur" konzentrieren, schrieb Kakutani beim Kurznachrichtendienst Twitter. "New York Times"-Chefredakteur Dean Baquet würdigte Kakutani: Niemand habe in den letzten vier Jahrzehnten eine größere Rolle dabei gespielt, Leser durch die literarische Welt zu leiten.