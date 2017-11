New York - Die Anleger an der Wall Street haben ihre zögerliche Haltung zu Wochenbeginn nicht aufgegeben. Nach zuletzt zwei schwachen Tagen schaffte der Dow Jones Industrial aber immerhin wieder ein knappes Plus. Er ging 0,07 Prozent höher bei 23 439 Punkten über die Ziellinie. Der Euro entwickelte sich stabil, zuletzt wurden 1,1668 Dollar für die Gemeinschaftswährung gezahlt.