Sacramento - Eine Flutkatastrophe in Nord-Kalifornien ist vorerst abgewendet, doch für Zehntausende Menschen am Oroville-Stausee gibt es noch keine Entwarnung. Einen Tag nach einer Massenevakuierung müssen die Anwohner weiter das Gebiet meiden. Die Behörden machten keine Angaben darüber, wann die Betroffenen in ihre Häuser zurückkehren können. Der drohende Kollaps eines beschädigten Abflusskanals an dem riesigen Staudamm hatte die Behörden am Wochenende im Alarmbereitschaft versetzt.