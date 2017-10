New Orleans - Mit Windgeschwindigkeiten von 136 Stundenkilometern ist Hurrikan "Nate" an der US-Golfküste auf Land getroffen. Er traf zunächst die Region südöstlich von New Orleans nahe dem Mississippi-Delta. Wegen der Dunkelheit gab es zunächst keine konkreten Erkenntnisse über Schäden. Vom südöstlichen Louisiana bis zur Grenze Alabamas zu Florida wurden Hurrikan-und Sturmflutwarnungen ausgegeben. "Nate" ist ein Hurrikan der niedrigsten Kategorie eins.