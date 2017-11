Los Angeles (dpa) – Die Houston Astros haben zum ersten Mal in ihrer Geschichte die Meisterschaft in der nordamerikanischen Baseball-Liga MLB gewonnen. Im entscheidenden siebten Spiel der Finalserie besiegten die Texaner die Los Angeles Dodgers mit 5:1. In der Best-of-7-Serie setzte sich Houston mit 4:3 nach Spielen durch. Den Grundstein zum Erfolge legten die Astros gleich zu Spielbeginn. Bereits nach zwei gespielten Innings führten die Gäste mit 5:0. Die Dodgers konnten erst im sechsten Inning auf 1:5 verkürzen.