Los Angeles - Die britische Sängerin Adele hat bei der Grammy-Verleihung ihren Song zum Gedenken an George Michael abgebrochen und ein zweites Mal begonnen. Nach etwa einer Minute war sie am Sonntag mit ihrer Version von Michaels Hit "Fastlove" unzufrieden, stoppte und sagte "Ich kann das nicht versauen, seinetwegen.". Am Ende des von Streichern getragenen Vortrags standen der 28-Jährigen Tränen in den Augen, die Zuschauer im Staples Center von Los Angeles applaudierten stehend.