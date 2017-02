Detroit - Der US-Mutterkonzern des Autobauers Opel, General Motors, hat Gespräche über einen Verkauf seines Europageschäfts an den französischen Wettbewerber PSA Peugeot Citroën bestätigt. Die Konzerne loteten verschiedene Möglichkeiten zur Expansion und Kooperation aus, inklusive einer möglichen Übernahme der deutschen und britischen GM-Töchter Opel und Vauxhall, teilten die Amerikaner in Detroit mit. Es sei jedoch noch ungewiss, ob eine Einigung erzielt werde. Die beiden Konzerne arbeiten bereits seit 2012 bei verschiedenen Projekten in Europa zusammen.