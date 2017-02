Hollywood - Die Oscars sind mit einer Riesenpanne zu Ende gegangen. Beim letzten Preis der Gala, der Königkategorie bester Film, wurde zunächst das Musical "La La Land" fälschlicherweise als Gewinner verkündet. Doch dann wurde diese Aussage korrigiert: Das Drama "Moonlight" hat den Preis als bester Film gewonnen. Noch gab es keine Erklärung der Oscar-Akademie. Emma Stone gewann den Oscar als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in "La La Land". Casey Affleck wurde als bester Hauptdarsteller im Drama "Manchester by the Sea" geehrt. Deutsche Hoffnungen auf einen Oscar wurden enttäuscht.