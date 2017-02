Berlin - Der Ex-Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, hat den Umgang von US-Präsident Donald Trump mit der US- Justiz kritisiert. Irritierend finde er vor allem die sehr abfälligen Äußerungen über Richter, die in den Vereinigten Staaten über ein besonders hohes Ansehen verfügten, sagte Papier den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Wenn Trump öffentlich von einem "sogenannten Richter" spreche, sei das "ein sehr erschreckendes Ereignis". Papier drückte zugleich sein großes Vertrauen in den amerikanischen Rechtsstaat und in die Gewaltenteilung aus.