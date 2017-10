New York - Die Rekordjagd an der Wall Street geht weiter - wenn auch im Schneckentempo. Gute Quartalszahlen und angehobene Ziele einiger Unternehmen sorgten heute für Rückenwind. Sie verhalfen dem US-Leitindex Dow Jones Industrial schon im frühen Handel erstmals in seiner langen Geschichte über die Marke von 23 000 Punkten. Zum Börsenschluss notierte er noch 0,18 Prozent höher bei 22 997,44 Punkten. "Das Vertrauen in die Berichtssaison ist auf beiden Seiten des Atlantiks hoch", sah Marktanalyst Mike van Dulken von Accendo Markets gute Argumente für die neuen Rekorde.