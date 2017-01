Los Angeles - Ellen DeGeneres hat ihre Trophäensammlung weiter vergrößert. Bei der Vergabe der People's Choice Awards in Los Angeles gewann die US-Komikerin gleich drei Preise: als beste Talkshow-Moderatorin, für die Vertonung des Zeichentrickhits "Findet Dorie" und in der Sparte "Komödiantische Zusammenarbeit" für ein witziges Video mit Britney Spears. Tom Hanks holte in der Sparte "Beliebtester Drama-Schauspieler" seine sechste Trophäe. In der Sparte "Film-Ikone" setzte sich Johnny Depp durch.