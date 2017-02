New York - Nach einem zögerlichen Start hat die Wall Street ihre Rekordjagd fortgesetzt. Der Dow Jones Industrial überwand erstmals in seiner Geschichte die Marke von 20 500 Punkten und stieg am Ende um 0,45 Prozent auf eine Bestmarke von 20 504,41 Punkten. Der Kurs des US-Dollar legte stark zu, der Eurokurs fiel im Gegenzug. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0577 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0623 US-Dollar festgesetzt.