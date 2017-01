New York - Historischer Tag an der New Yorker Börse: Der Dow Jones hat am Mittwoch erstmals die Marke von 20 000 Punkten übersprungen und sie bis zum Handelsschluss deutlich hinter sich gelassen. Mit einem Kursgewinn von 0,78 Prozent auf 20 068,51 Punkte ging es für den Dow in den Feierabend. Der Euro zeigte sich im New Yorker Handel zuletzt mit 1,0748 US-Dollar kaum verändert.