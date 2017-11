New York - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial drängt in immer höhere Gefilde. Er spurtete bis auf den Rekordwert von 24 327,82 Zählern. Am Ende des Tages stand das Barometer 1,39 Prozent höher auf 24 272,35 Punkten. Für den Monat November bedeutet dies ein Plus von 3,8 Prozent. Der Euro rang im New Yorker Handel mit der Marke von 1,19 US-Dollar und ließ sie zuletzt mit 1,1913 Dollar wieder hinter sich.