Washington - Der deutsche Autobauer Daimler ruft weltweit Autos wegen Überhitzungs- und Brandgefahr beim Anlassen des Motors zurück. In den USA seien etwa 308 000 Fahrzeuge betroffen, in Deutschland rund 150 000 Autos, wie ein Daimler-Sprecher sagte. Es handele sich um ein weltweites Problem. Wie viele Autos insgesamt betroffen sind, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Aufgrund eines Defekts bestehe das Risiko, dass ein Startstrombegrenzer überhitze. Daimler will das Problem durch eine zusätzliche Sicherung lösen.