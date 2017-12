Washington - Der frühere Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, Michael Flynn, ist angeklagt worden. Das berichtet der Sender CNN. Hintergrund ist eine Falschaussage gegenüber dem FBI. Flynn steht wegen Kontakten zu Russland in der Kritik und hatte nach wenigen Wochen im Amt seinen Hut nehmen müssen. Fraglich ist, ob Flynn bei einem Treffen mit dem damaligen russischen Botschafter in Washington über US-Sanktionen gegen Russland gesprochen hatte. Das Treffen hatte im Dezember 2016, also nach der Wahl Trumps, aber vor dessen Amtsübernahme stattgefunden.