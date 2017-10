San Francisco - Den Einsatzkräften rund um die Buschbrände in Kalifornien bereitet insbesondere die hohe Zahl an Vermissten große Sorge. Rund 400 Menschen sind nicht auffindbar. Da in den brennenden Gebieten das Mobilfunknetz weitgehend zusammengebrochen ist, fällt es der Polizei schwer, als vermisst gemeldete Menschen zu kontaktieren. Mindestens 31 Menschen sind bei den Feuern bislang ums Leben gekommen. Nach Schätzungen wurden mehr als 3500 Häuser zerstört.