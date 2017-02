Berlin - Kanzlerin Angela Merkel tritt möglicherweise bereits Ende kommender Woche erstmals in direkten Kontakt mit der neuen US-Regierung. So will die Kanzlerin nach Informationen der "Bild"-Zeitung aus Regierungskreisen Vizepräsident Mike Pence bei der Münchener Sicherheitskonferenz treffen, um über die die deutsch-amerikanischen Beziehungen zu sprechen. Möglicherweise würden auch US-Außenminister Rex Tillerson und US-Verteidigungsminister James Mattis zu dem Gespräch hinzustoßen, da auch sie an der Konferenz in München teilnehmen wollen.