Sutherland Springs - In einer Kirche in Sutherland Springs im US-Bundesstaat Texas sind nach Medienberichten Schüsse gefallen. Der Sender CNN sprach unter Berufung auf Augenzeugen von mehreren möglichen Verletzten, Fox News berichtete sogar von Todesopfern. Wie es weiter hieß, soll ein einzelner Mann während einer Andacht das Feuer eröffnet haben. Mehrere Menschen seien "am Boden" und Krankenwagen sowie zwei Rettungshubschrauber im Einsatz.