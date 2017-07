New York - Popstar Justin Bieber bricht seine Welttournee ab. Aufgrund von "unvorhergesehenen Umständen" müsse der Sänger die restlichen Konzerte der "Purpose"-Tour absagen, hieß es auf Biebers Website. Nach sorgfältiger Überlegung habe er entschieden, keine weiteren Shows mehr zu spielen. Die Kosten für die Tickets würden erstattet. Alles sei gut, versicherte Bieber einem Reporter von "TMZ". Jetzt freue er sich auf Freizeit. "Einfach ausruhen und relaxen" wolle er in den kommenden Wochen - und Motorrad fahren. Auf dem Tourplan standen noch 15 Konzerte in den USA und Asien.