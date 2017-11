New York - Die Anleger an der Wall Street haben sich auch von einem festeren Dollarkurs nicht von ihrer Zuversicht abbringen lassen. Bei ruhigem Handel gab es nur recht geringe Kursschwankungen. Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 0,31 Prozent bei 23 430,33 Punkten. Der Eurokurs blieb im US-Geschäft in negativem Terrain. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1730 Dollar gehandelt.