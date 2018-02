Unterland Falsche Polizisten am Telefon

In einem Fall gab sich ein Anrufer als früherer Arbeitskollege aus, der für einen Wohnungskauf dringend 48 000 Euro brauche. Das Geld solle von zwei Polizeibeamten in Zivil abgeholt werden. Der angerufene 81-Jährige erkannte den Schwindel und so passierte nichts. Die Trickbetrüger nutzen teilweise eine Technik, mit der die Nummer 110 oder inzwischen auch die Nummer der Behördenzentrale, die 0 71 31/10 49, als Anrufernummer auf dem Display erscheint.