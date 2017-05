Umweltakademie Baden-Württemberg Bienenexkursion inklusive Honigprobe

Erst sah es so aus, als würde ein Regenschauer kommen, aber dann war das Wetter besser als gedacht und angekommen bei den Bienenstöcken von Roland Bröckel kam dann sogar noch die Sonne heraus. Treffpunkt war am Dienstag, den 9. Mai, um 13 Uhr der S-Bahnhof in Marbach. Dort fanden sich insgesamt 13 Teilnehmer der von der Umweltstiftung NatureLife-International organisierten Bienenexkursion im Zuge der Naturerlebniswoche 2017 ein. Vom Bahnhof aus ging es in Richtung Marbacher Galgen zu den Bienenstöcken von Imker Roland Bröckel. Während des Spaziergangs vorbei an Weinbergen wurde erläutert, wie wichtig unsere Wildbienen sind und dass viele unserer über 500 in Deutschland vorkommenden Wildbienenarten bereits gefährdet sind. Die meisten von diesen Wildbienen sind Solitärbienen, die nicht in einem Staat wie die Honigbiene leben. Diese Wildbienen nisten im Totholz, in und an Gestein, in Schneckenhäusern, Löchern in der Wand oder aber im Erdboden. Sozial leben von den Wildbienen nur Hummeln und die meisten Furchenbienen. Leider sind viele unserer Wildbienen deshalb gefährdet und einige sogar schon ausgerottet, weil der Lebensraum sowie das Nahrungsangebot für Wildbienen immer kleiner wird. Das Problem der Wildbienen ist ihre große Abhängigkeit vom Nahrungs- und Nistplatzangeboten sowie ihre sehr geringe Fortpflanzungsrate.

Erklärt wurde, dass der Verlust wertvoller strukturreicher Lebensräume sowie der Rückgang an Blühpflanzen für die Wildbienen am schlimmsten ist. Im Spätsommer fehlt es allen Bienen an Nahrungsquellen, deshalb wurde den Teilnehmern der Exkursion die Förderung eines ganzjährigen Blühangebots in den Gärten sowie die Bereitstellung geeigneter Nisthilfen nahegelegt. Ein englischer Rasen oder ein mit Kieseln aufgeschütteter Vorgarten bringt für unsere Bienen rein gar nichts. Wiesenstücke und Wildblumenbeete sollten in jedem Garten stehengelassen werden, da sonst bald auch die letzten Bienen verschwunden sind.