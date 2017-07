Uhlandschule Marbach Fluchtgeschichten früher und heute

Viele Fragen hatten sich die Schülerinnen und Schüler notiert. Die erste: Wie geht es dir jetzt? Dass er sehr gespannt sei auf das Gespräch und wie die Gleichaltrigen auf seine Geschichte reagieren, antwortete Rahim in nahezu perfektem Deutsch. Erst 14 sei er gewesen, als er sich vor zwei Jahren auf den Weg machen musste. Das habe die Familie so entschieden, nachdem sein Leben in Afghanistan in Gefahr war. Manchmal wundere er sich selbst, wie er das geschafft habe. Eine besondere Situation, in der er nicht alleine zurecht gekommen sei, war, als er Tränengas abbekam. Mit dem Flüchtling, der ihm hier half, sei er bis heute befreundet. Dass er regelmäßig mit der Familie telefonieren könne, war für die Uhlandschüler wichtig zu hören. Wieviel Rahim für sein Leben in Deutschland lernen musste, wurde mit seinem Tafelanschrieb deutlich. Seine Muttersprache ist Dari, die von rechts nach links mit arabischen Buchstaben geschrieben wird. Beim Lesen und Schreiben und allem anderen auch hilft ihm seine Pflegefamilie.

Erstaunt, voller Bewunderung und Respekt zeigten sich die Schüler der Uhlandschule am Ende der Stunde. Für sie ist er ein Jugendlicher wie sie selbst, aber mit einer besonderen Geschichte. Und sie sind froh, dass das BAMF Rahims Fluchtgeschichte anerkannt hat, er in Deutschland bleiben und in Sicherheit leben kann.

Barbara Schüßler, Leiterin Pädagogik & Kultur Pädagogisch-Kulturelles Centrum