TV Marbach Alte Tradition erwacht zu neuem Leben

Mit der Zubereitung durch die Turnerheim-Wirtin Nadjelka Margetan hat die Geschmacksrichtung eine kleine Änderung erfahren. „Nena“ verarbeitet in ihrem Rezept Speck, Zwiebel, Knoblauch, Pfeffer, Vegeta, Paprika, Lorbeerblätter, Peperoni und verleiht der köstlichen Speise dadurch einen serbisch-kroatischen Einschlag. Und dass diese Variation bei den Gästen gut ankommt, beweist die Tatsache, dass bei manchen ein Nachschlag bis zu fünf Tellern geordert wird. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel und so bestellen etwa zwei Gäste viel lieber ein Schnitzel. Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten, aber ob die Ablehnung mit der Etymologie des Begriffs „Kuttel“ zu tun hat, ist nicht erwiesen. Das mittelhochdeutsche „kutel“ bedeutet nämlich „Eingeweide von Tieren“ und könnte deshalb manch einen vom Genuss derselben abhalten. Wenn man dann noch die lange Vorbereitung von der gründlichen Reinigung über das Wässern und Garen in Salzwasser bis zum tischfertigen Servieren betrachtet, könnten Kuttel-Verweigerer sich darauf berufen, dass „grüne“, ungereinigte Kutteln angeblich ein gutes Hundefutter abgeben, dem der Geruch von Kuhstall anhaftet. Erfahrene Kuttel-Genießer können aber damit kontern, dass die ursprünglichen „Kaldaunen“, also essbare Innereien von Schlachttieren, nach entsprechender Zubereitung eine köstliche Mahlzeit darstellen, die in früheren Jahren von Wohltätigkeitsorganisationen armen Studenten, so genannten „Kaldaunenschluckern“, bereitet wurde.

Und von diesen kulinarischen Eigenschaften konnten sich die Mitglieder des Turnvereins auch in diesem Jahr überzeugen. Nachdem Heinz Reichert die obligatorische Anweisung „Kutteln marsch“ gegeben hatte, setzte sich die bewährte Küchenabteilung des Vereins unter der organisatorischen Leitung von Erika Hüber, Erna Kroll und Ute Wolf in Bewegung und servierte den Gästen die deftige Speise.

Ute Wolf war es auch, die noch ein wenig für Unterhaltung und im Sitzen auszuführende Bewegung sorgte, indem sie eine neue Form einer kleinen Tombola kreierte, bei der die Gewinne von Tisch zu Tisch wanderten und nach einem kräftigen „Stopp“ die jeweiligen Besitzer ihren Gewinn öffnen durften. Dass auch manchmal eine Niete zum Vorschein kam, gehört eben zu einer richtigen Tombola dazu.

Alles in allem bereitete der Turnverein Marbach seinen Mitgliedern einen vergnüglichen Abend, bei dem zur Abrundung noch die Verleihung der Sportabzeichen anstand. Wolfgang Häfner konnte zusammen mit den Vorsitzenden Kordula Stolarz und Heinz Reichert einer Reihe an Mitgliedern die Abzeichen für mehrmalige Wiederholungen anheften. An der Spitze hält Luzie Altvater mit 52 Absolvierungen des Sportabzeichens einen absoluten Rekord und konnte hierfür das Goldene Sportabzeichen entgegennehmen. Ein solches erhielten auch Karl Walter (41), Helmut Püschel (27), Hartmut Braun (26), Walter Stiegler (19), Klaus Volkmer (10), Peter Hörner (10) und Horst Jaiser (6). Mit Silber bedacht wurde Arnegunde Bärlin für 19 Wiederholungen.