TV/ADFC Marbach Ein Tag ganz im Zeichen des Zweirads

Eine interessante und lebendige Museumsführung zeigte uns die Entwicklung des Fahrrads und wie später daraus das Motorrad wurde. Es gab auch viele Kuriositäten zu sehen, wie das erste Klapprad oder ein Motorrad zum Abfahren von Eisenbahngleisen. Nach der Führung gab es noch ein Ständerling mit Sekt, Orangensaft und Knabbergebäck.

In der Zwischenzeit war wieder strahlender Sonnenschein und wir fuhren wieder zurück nach Heilbronn. Am dortigen Bahnhof verabschiedeten sich vier Teilnehmer und vertrauten sich der Deutschen Bahn an. Der Rest fuhr weiter, und noch in Heilbronn an einem Biergarten am Neckar machten wir Rast. Es gab Maultaschen in exotischen Varianten. Der Biergarten scheint ein beliebter Ort für Junggesellenabschiede zu sein. So konnten wir Bräute von verschiedenen Feiern beobachten.

Nach der Rast fuhren wir wieder über das Schozach- und das Bottwartal nach Hause. Es türmten sich immer neue dunkle Wolken auf, was uns zu einem hohen Tempo anspornte. Gegen 19 Uhr waren wir wieder in Marbach und die Gewitterwolken hatten sich glücklicherweise verzogen. Nach 94 Kilo- und 450 Höhenmetern schlossen wir die Tour gemütlich im Bootshaus am Neckar ab.

Gut, dass vor 200 Jahren die Geschichte des Fahrrads begonnen hat, sonst hätten wir diese schöne Radtour nicht erleben können.