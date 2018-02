Turngau Neckar-Enz Viele Auszeichnungen und ein Adieu

Bei den Neuwahlen der Turngaujugendmitarbeiter konnten leider keine neuen Mitarbeiter gewonnen werden. Nicole Haiber wurde als Vertreterin für das Jugendturnen im Fachausschuss Gerätturnen gewählt, sie hatte vorher ein Amt im Referat Allgemeine Jugendarbeit inne. Jedoch konnten Filippo Vasca und Georg Dütsch vom TSV Mühlhausen/Enz für das diesjährige Projektteam „Jugend-Camp“ gewonnen werden. Die Wahlergebnisse: Turngaujugendvorstand, Turnwart Jugend: Patrick Assmuth; Vertreterin für das Jugendturnen im FA Gerätturnen: Nicole Haiber; stellvertretende Turnwartin Kinder: Katrin Seyfang; Turngaujugend Referate, Gymnastik und Presse: Karin Geske; Elementarbereich: Katrin Seyfang und Jenny Adami; Kampfrichterwesen TGJ: Heike Bachert und Saskia Kugel. Des Weiteren wurden die Delegierten zum Gauturntag am 10. März in Mühlacker und zum Landesjugendturntag am 4. März in Aalen gewählt.

Als nächster Tagesordnungspunkt wurden vor allem die Änderungen der Ausschreibung 2018, die erstmalig an diesem Samstag ausgegeben wurde, besprochen, bevor es an die Vergabe der Veranstaltungen ging: So findet am 11. Mai der Wettkampftag der Jugend beim SGV Murr und vom 19. bis 21. Juli das Jugendcamp beim TSV Knittlingen oder beim TB Rielingshausen (beide unter Vorbehalt) statt.