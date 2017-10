Istanbul - Der Deutsche Peter Steudtner steht von heute an in Istanbul vor Gericht. Der Menschenrechtler sitzt seit 100 Tagen in Untersuchungshaft. Ihm und zehn weiteren Menschenrechtlern wird jeweils "Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation" oder "Unterstützung von bewaffneten Terrororganisationen" vorgeworfen. Zu Prozessbeginn herrschte großer Andrang. Viele internationale Beobachter waren anwesend. Steudtner gehört zu mindestens elf Deutschen, die in der Türkei aus politischen Gründen inhaftiert sind.